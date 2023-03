Entrambi i giocatori sono partiti dal primo minuto e sia Svizzera che Costa d’Avorio hanno ottenuto una vittoria con rete inviolata

Buone notizie quelle che arrivano in casa Torino dalle Nazionali. Ricardo Rodriguez e Wilfried Singo sono stati protagonisti con le nazionali di Svizzera e Costa d’Avorio. Nikola Vlasic invece, non ha giocato nella vittoria della sua Croazia per 2-0 in trasferta contro la Turchia.

Le partite di Rodriguez e Singo

La Svizzera di Ricardo Rodriguez ha vinto per 3-0 in casa contro l’Israele. Per il capitano granata 85 minuti in campo. La partita è stata decisa dalle reti di Vargas (39′), Amdouni (47′) e Widmer (52′). Il numero 13 ha giocato come terzino sinsitro nel 4-3-2-1 di mister Yakin. La Costa d’Avorio di Singo invece, ha vinto per 2-0 in trasferta contro le Comore. 88 minuti in campo per l’esterno granata. A decidere il match sono state le reti di Sangaré (36′) e Kessié (58′). Il numero 5 ha giocato come esterno destro nel 4-4-2 di mister Gasset.