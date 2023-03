Ivan Juric avrà a disposizione tutta la squadra per quattro giorni prima della sfida al Sassuolo di lunedì sera

L’ultima giornata dedicata alle Nazionali è terminata e manca poco alla ripresa del campionato. Oggi a Torino rientreranno gli ultimi giocatori che sono stati impegnati con la propria selezione. Dopodichè Ivan Juric avrà a disposizione la squadra al completo per quattro giorni, prima della sfida al Sassuolo. Nelle ultime cinque partite in Serie A, il Torino ha giocato solo due volte nel weekend, contro Lecce e Napoli (di domenica). Invece contro Cremonese e Bologna (lunedì) e Juventus (martedì) ha chiuso la giornata. La sfida contro il Sassuolo chiuderà la 28^ giornata di campionato: appuntamento a lunedì 4 aprile alle ore 20:45, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per Sassuolo-Torino. Con la pausa dedicata alle Nazionali, questo non può che essere un bene: i granata avranno più tempo per preparare la partita, essendo gli ultimi a giocare.

Gli ultimi rientranti e il Sassuolo

Gli ultimi tre giocatori del Toro, impegnati ieri e che rientreranno nella giornata di oggi a Torino sono Ricardo Rodriguez, Wilfried Singo e Nikola Vlasic. Vlasic non ha giocato contro la Turchia, mentre Rodriguez e Singo hanno fatto molto bene, ottenenendo due vittorie senza subire gol. Juric avrà a dipsosizione la squadra al completo nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, prima della partenza per l’Emilia Romagna. Anche i neroverdi hanno avuto dei giocatori in Nazionale. Si tratta di Davide Frattesi e Domenico Berardi (Italia), Nedim Bajrami (Albania), Martin Erlic (Croazia) e Kristian Thorstvedt (Norvegia). Anche Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, avrà a diposizione la squadra al completo a partire da domani.