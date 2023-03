Nella giornata di lunedì 27 marzo sei giocatori granata sono scesi in campo con le rispettive nazionali: ecco il resoconto

È iniziata la settimana che porta alla sfida tra Sassuolo e Torino, in programma lunedì 3 aprile. Nel frattempo, tanti giocatori granata sono ancora in ritiro con le rispettive nazionali. Nella giornata di lunedì, infatti, sei elementi della rosa di Juric sono stati impegnati con le proprie selezioni. La prima nazionale a scendere in campo è stata la Nigeria di Ola Aina, il quale è stato però escluso dai convocati per il match contro la Guinea-Bissau, vinto per 1-0. Sul tardo pomeriggio, alle 18:00, ad Atene è andata in scena un’amichevole tra Grecia e la Lituania di Gineitis. Il centrocampista del Toro, rimasto in campo per l’intera partita, ha ricevuto un cartellino giallo. Alle 20:00 è stato il turno dell’Italia Under 21 di Ricci; posto da titolare e fascia da capitano per il centrocampista, autore di una buona prestazione culminata nel 3-1 dei ragazzi di Nicolato ai danni dell’Ucraina.

Qualificazioni a Euro 2024

Nella serata, infine, sono state giocate diverse sfide valevoli per le qualificazioni al prossimo Campionato Europeo, che si terrà in Germania. Nel girone E “derby” granata tra Polonia e Albania. Linetty, ammonito prima di uscire al 78′, ha avuto la meglio sull’Albania di Berisha, rimasto in panchina. Infine, la solita Serbia di Milinkovic-Savic, Ilic e Radonjic ha sconfitto ill Montenegro grazie a un 2-0 segnato dalla doppietta di Vlahovic. Da segnalare i 90 minuti di panchina per Radonjic e la seconda porta inviolata consecutiva di Milinkovic-Savic.