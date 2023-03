Il CdA della Fondazione Filadelfia ha dato il via libera per l’iter per la realizzazione del Museo del Torino al “Fila”

6 anni dopo la costruzione del nuovo Filadeldia, un nuovo elemento può arricchire il complesso che ospita il Torino. Nella giornata di lunedì 27 marzo, infatti, il CdA della Fondazione Filadelfia si è riunito per prendere una decisione importante. L’associazione ha dato il via libera per l’avvio dell’iter burocratico-giuridico volto a realizzare un Museo del Toro proprio al Filadelfia. Un museo del Grande Torino esiste già a Villa Claretta, gestito da alcuni tifosi (l’Associazione Memoria Storica Granata). Adesso, invece, l’obiettivo è quello di spostare la sede di qualche chilometro. I costi, già ben definiti, si aggirano tra i 5 e i 6 milioni, con la Fondazione che ha a disposizione circa un terzo di essi e la Regione, invece, che ha promesso un contributo.

Il comunicato della Fondazione Filadelfia

“Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Filadelfia ha deliberato di avviare l’iter procedurale per l’affidamento dello studio di fattibilità urbanistico ed edilizio e quello per la fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un edificio a due piani in affaccio su via Giordano Bruno e un’area destinata a parcheggi a raso da destinare ad area museale e aree a servizio della stessa”.