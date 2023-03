Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport

Da tre anni ormai Davide Vagnati è il direttore tecnico del Torino. Il dirigente granata ha fatto il punto del suo lavoro in questo arco di tempo in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ma ha anche parlato del futuro del Torino, di quello di Ivan Juric e dei rinnovi dei contratti dei calciatori in scadenza.

Sui suoi primi tre anni da dt del Torino

“I numeri della crescita sono importanti. Sia se guardiamo le classifiche degli ultimi campionati, sia se riflettiamo sul potenziamento delle aree della società, elemento chiave per un club che vuole avere futuro e gode di buona salute come il nostro” ha esordito Vagnati parlando del lavoro svolto in questi suoi tre anni al Torino. E sui miglioramenti al Filadelfia e allo stadio Olimpico Grande Torino ha aggiunto: “Abbiamo rifatto i campi al Filadelfia e allo stadio. Abbiamo potenziato il Fila: oggi abbiamo un ristorante, una sala per il pilates, il recupero degli infortunati e la crioterapia, c’è stato un salto di qualità dell’area sanitaria con l’introduzione di macchinari all’avanguardia”.

Le strategie di mercato per il futuro

Vagnati ha poi parlato di mercato e delle strategie future del Torino: “Il futuro è trovare più giocatori, e più giovani possibili, per portare patrimonio al club. Nel 2020 l’età media era verso i 30 anni, oggi siamo la seconda rosa più giovane della A. Più investimenti alla Ilic? Sì, ma senza fare l’errore di mettere solo giovani. Abbiamo costruito uno zoccolo duro che è un valore, penso a Rodriguez, Linetty, Vlasic, Sanabria e agli altri”.

I rinnovi di contratto dei giocatori e i riscatti

Il dt del Torino ha inoltre di fatto annunciato il rinnovo del contratto di Milinkovic-Savic e ha parlato degli altri calciatori con il contratto prossimo alla scadenza. “Se Milinkovic-Savic rinnova? Sì, siamo in dirittura d’arrivo. Credo molto sulla continuità dello zoccolo duro. Stiamo lavorando per prolungare alcuni contratti prossimi alla scadenza”.

Sui giocatori invece in prestito ma con diritto di riscatto (sono Vlasic, Miranchuk, Lazaro, Gravillon e Vieira): “Mancano 11 partite, nelle quali il giudizio può cambiare perché le prestazioni orientano le decisioni. Però il valore oggettivo dei giocatori ormai lo conosciamo. Ma abbiamo tempo”.

Il futuro di Juric

Infine, Vagnati ha parlato anche del futuro di Ivan Juric: “Affrontare un argomento di questo tipo, in questo momento, è importante perché tutti dobbiamo programmare il nostro futuro. D’altra parte, noto tanto allarmismo eccessivo, perché il mister ha un altro anno di contratto. Siamo tranquilli: importante sarà finire bene questi due mesi, come dice sempre il mister, parallelamente sarà altrettanto importante programmare bene il futuro. Come ha detto il presidente Cairo, il futuro dovrà essere insieme a mister Juric”.