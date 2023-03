Miranchuk e Karamoh sono sulla strada del recupero. Se torneranno a disposizione Juric avrà il reparto offensivo al completo

La sosta per le nazionali in corso, l’ultima prima della fine del campionato, in casa Toro può essere da un lato considerata in maniera negativa, in quanto i granata non potranno riscattarsi subito dopo la pesante sconfitta casalinga rimediata contro il Napoli capolista. Ma c’è un aspetto che fa valutare a Ivan Juric in maniera positiva la pausa per dare spazio alle nazionali, ovvero il fatto che così potrà recuperare in vista del match contro il Sassuolo diversi giocatori che per diverse settimane sono rimasti in infermeria. Infatti, Yann Karamoh e Aleksey Miranchuk stanno lavorando al Filadelfia per tornare arruolabili nella sfida contro la squadra guidata da Alessio Dionisi. Anche se si può dire che si può già mettere una spunta verde vicino alle voce “recuperare Karamoh”. L’attaccante ex Inter si può considerare recuperato del tutto, dopo aver rimediato una contusione al polpaccio nella sfida contro il Bologna, dove i granata riuscirono a imporsi sugli emiliani proprio grazie a una rete messa a segno dal numero 7 del Toro. Miranchuk invece è alle prese con una elongazione e per lui filtra un cauto ottimismo. Anche con il recupero del trequartista russo, Juric per la prima volta in questa stagione avrebbe a disposizione tutto il suo pacchetto offensivo.

Torino: quanti problemi in attacco in questa stagione!

Dunque Juric resta con le dita ben incrociate e spera che a partire dalla sfida contro il Sassuolo fino al termine del campionato, quindi per undici partite che il presidente Urbano Cairo ha definito come “undici finali”, possa avere a disposizione tutti i suoi attaccanti. Dato che da inizio stagione ad oggi c’è sempre stato un attaccante che ha avuto qualche problema fisico. Uno dei motivi per il quale la dirigenza granata a gennaio aveva pensato a comprare un attaccante, ma alla fine questa idea sfumò. Intanto, tra i giocatori che stanno lavorando molto duramente al Filadelfia c’è anche Pietro Pellegri che già da due partite è tornato a disposizione di Juric, ma che deve ancora ritrovare la migliore condizione fisica.