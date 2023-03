L’attaccante classe 2001 sta lavorando duramente al Filadelfia per convincere Juric a schierarlo nel match contro il Sassuolo

Dopo la sosta attualmente in corso per le nazionali, ci sarà il tratto finale del campionato e dunque tutte le squadre di serie A alla ripresa dovranno farsi trovare pronte. Soprattutto squadre come il Toro che hanno un obiettivo non semplice da cercare di realizzare, ovvero la rincorsa verso il settimo posto in classifica che potrebbe significare Europa. Dunque, ci sarà bisogno del contributo di tutti per andare alla conquista di un traguardo che non sarà affatto semplice raggiungere. Chi vorrà dare una grande mano al Toro da qui fino al termine della stagione è senza alcuna ombra di dubbio Pietro Pellegri che, dopo un lunghissimo stop, ha messo nel mirino la partita contro il Sassuolo del prossimo 3 aprile, quando saranno trascorsi quasi cinque mesi dall’ultima apparizione.

Allenamento speciale per Pellegri

Quello dell’attaccante ex Genoa e Milan è stato un vero e proprio calvario, basti pensare che l’ultima partita in cui ha messo piede in campo risale allo scorso 6 novembre. Dopo infortuni e ricadute, Pellegri contro il Lecce e il Napoli è andato in panchina, ma Ivan Juric non lo ha fatto giocare in quanto il numero 11 granata non è ancora nella migliore condizione fisica possibile. Proprio per questo sta sfruttando la pausa per le nazionali, lavorando duramente al Filadelfia con l’intento di tornare al top della forma. L’attaccante sta inoltre seguendo uno speciale programma di lavoro per farsi evitare ricadute e prevenire nuovi guai muscolari.

Juric ha sempre dimostrato di credere in Pellegri, uno dei suoi pupilli

Con un Pellegri al 100% della forma il Toro avrebbe tra le mani un’arma molto preziosa per le ultime undici partite che rimangono prima della fine del campionato. Juric è il primo a credere fortemente che l’attaccante genovese possa dare una grossa mano ai granata, anche perché l’ex tecnico dell’Hellas Verona ha sempre avuto un feeling particolare con Pellegri. Non a caso ha voluto portarselo con sé al Toro e non a caso non troppo tempo fa aveva dichiarato: “Pellegri può diventare un top player. Altri sono buoni giocatori ma il top player è un’altra cosa. Pellegri penso che sia l’unico di questo gruppo che possa diventare un top player”. Parole che sicuramente avranno fatto molto piacere al giocatore classe 2001, che non vede l’ora di rimettere piede in campo e mettere in mostra quelle qualità tanto elogiate da Juric. Contro il Sassuolo molto probabilmente sarà la volta buona.