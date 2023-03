Tolto Milinkovic-Savic che ha sempre giocato, i tre granata che hanno raccolto più minutaggio in campo sono due difensori e un trequartista

Grazie alla pausa per le Nazionali, le varie squadre del maggior campionato italiano possono prendere una bella boccata d’ossigeno e trarre i primi bilanci dopo ben 27 giornate, poi ci sarà il rush finale. In questi giorni, nei quali non ci sono partite da preparare a stretto giro di posta, ci sarà anche il tempo per poter analizzare con maggior attenzione vari numeri, dati e statistiche. Come per esempio la statistica che riporta quali sono i giocatori che hanno raccolto maggior minutaggio in campo. Nella squadra allenata da Ivan Juric è facile capire chi è il giocatore che ha giocato di più, dato che Vanja Milinkovic-Savic è sempre sceso in campo sia in Serie A che in Coppa Italia senza mai essere sostituito, raccogliendo così 31 presenze di cui 27 in campionato e 4 in Coppa Italia, racimolando così la bellezza di 2 820 minuti passati sul rettangolo verde di gioco. Tolto il numero 32 granata, il giocatore che è stato più impiegato da Juric è Nikola Vlasic. Il giocatore in totale ha collezionato 26 presenze, di cui 23 in Serie A e 3 in Coppa Italia, con una somma di 2 182 minuti trascorsi in campo, riuscendo anche a segnare 4 gol. Questo nonostante il fatto che il trequartista croato nel corso della stagione avesse riscontrato qualche problema fisico.

Anche Buongiorno e Rodriguez sono tra i pupilli di Juric

Dietro al numero 16 granata si trovano due difensori e cioè Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodriguez. Il difensore classe 1999, torinese cresciuto nelle giovanili granata e per questo fiore all’occhiello del Toro, fino ad oggi ha totalizzato 27 presenze, di cui 23 in campionato e 4 in Coppa Italia, portandosi così a casa 2 136 minuti passati in campo. Il numero 4 del Toro ha sempre disputato ottime prove e non è un caso che il C.T. dell’Italia Roberto Mancini abbia deciso di convocarlo in Nazionale. Tra i giocatori che hanno giocato di più, dietro a Buongiorno c’è Rodriguez. Il difensore granata e della Nazionale svizzera in questa stagione con addosso la maglia del Toro ha raccolto 27 presenze di cui 24 in Serie A e 3 in Coppa Italia. I due compagni di reparto dunque, una volta tornati dalle rispettive Nazionali, vorranno continuare sulla strada intrapresa e rimanere tra i granata che sono stati impiegati di più da Juric.