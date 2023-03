Emirhan Ilkhan a gennaio si è trasferito in prestito alla Sampdoria: in blucerchiato però non è ancora stato protagonista

Oltre agli acquisti, nel calciomercato di gennaio il Torino ha cercato anche di piazzare i giocatori che hanno avuuto meno spazio. Uno di questi è Emirhan Ilkhan, che si è accasato alla Sampdoria. Con l’arrivo di Ilic, Lukic è stato venduto e in mezzo al campo il numero di giocatori era lo stesso. Così il Torino ha preso Ronaldo Vieira in prestito dai blucerchiati, mandando in cambio il giovane classe 2004 turco. Il centrocampista è arrivato in estate dal Besiktas per 4,5 milioni di euro ed è considerato un vero e proprio talento. In granata però è sempre stato chiuso dai vari Lukic, Ricci e Linetty, giocando solo 4 partite in campionato di cui una da titolare. La soluzione più giusta era mandarlo in prestito. La Sampdoria è in piena lotta salvezza, ma l’avventura non sta andando a gonfie vele.

L’avventura alla Sampdoria

Appena arrivato in Liguria, ha collezionato 3 panchine consecutive contro Monza, Inter e Bologna. Contro la Lazio a Roma, ha giocato 18 minuti nella ripresa, facendo il suo esordio. Poi ha saltato Salernitana e Juventus per un problema fisico. Infine nella prima vittoria in casa dei blucerchiati, per 3-1 ai danni del Verona, ha giocato 28 minuti. Nonostante la squadra versi in condizioni critiche, c’è concorrenza a centrocampo. Cuisance, Winks e Leris per esempio, sono giocatori con più esperienza per provare a centrare la salvezza. Il turco non ha ancora avuto la sua occasione dall’inizio, ma mancano 11 partite e se starà bene, mister Dejan Stankovic potrà concedergli maggiore minutaggio. Sicuramente ci si aspettava potesse giocare di più, ma la giovane età e gli infortuni hanno condizionato il suo inserimento.