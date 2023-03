Da quando è arrivato al Torino, Ronaldo Vieira ha giocato poco e poi si è infortunato: fino ad ora è un oggetto misterioso

Oltre a Ilic e Gravillon, nella sessione invernale di calciomercato al Torino è arrivato anche Ronaldo Vieira. Arrivato dalla Sampdoria in prestito, in cambio del giovane Emirhan Ilkhan, in maglia granata non ha ancora trovato fortuna. Ilic è stato un grande acquisto, ma la partenza di Lukic non ha cambiato numericamente la situazione in mezzo al campo. Così il Torino ha preferito dare via il classe 2004 turco, per prendere un centrocampista con maggiore esperienza. Peccato che il numero 14 abbia giocato poco e si sia fatto male subito, senza poter dimostrare il proprio valore. Al momento rimane un mistero nella rosa granata.

La sua avventura al Toro

I suoi numeri in stagione sono i seguenti: 17 partite in Serie A e una in Coppa Italia, con 3 ammonizioni ricevute. Di queste però, solo una in granata, contro l’Udinese. In quel caso il centrocampista aveva fatto il suo esordio in granata, entrando al posto di Linetty al 76′. Per il resto panchina contro Fiorentina (Coppa Italia), Milan e Cremonese. Poi l’infortunio, una contusione al ginocchio che lo costinge ancora adesso a stare fuori. Ha saltato per problemi fisici le partite contro Juventus, Bologna, Lecce e Napoli. Juric in conferenza stampa ha dichiarato che non rientrerà presto, come Lazaro e Zima.

La carriera e il rapporto con Juric

La Sampdoria lo aveva comprato nel 2018 per 7,10 milioni di euro dal Leeds. Il Verona di Juric poi, nel 2020, aveva speso 750 mila euro per averlo in prestito fino a fine stagione. Anche in gialloblù però, ha avuto diversi problemi fisici, che lo hanno costretto a saltare molte partite. Ora il tecnico croato lo ha voluto di nuovo, questa volta in granata: “Ronaldo Vieira è un giocatore che ci mancava, ha equilibrato la rosa perché è tosto”. Poi però ha anche ammesso che con lui in panchina, il giocatore non ha mai avuto molta fortuna.