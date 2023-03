La classifica delle squadre di Serie A con più giocatori in Nazionale: il Torino si trova terzo con ben 13 giocatori

Dopo la 27^ giornata di campionato, la Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali. In queste due settimane, tante squadre perderanno pezzi e il Toro è una di quelle che ha più giocatori convocati con le rispettive selezioni. I giocatori granata in Nazionale sono 13: Buongiorno (Italia), Rodriguez (Svizzera), Aina (Nigeria), Singo (Costa d’Avorio), Vanja Milinkovic-Savic, Radonjic e Ilic (Serbia), Linetty (Polonia), Vojvoda (Kosovo), Gravillon (Guadalupa), Gineitis (Lituania), Vlasic (Croazia) e Berisha (Albania). Anche Samuele Ricci è stato convocato dall’Italia, ma farà parte dell’Under 21 e questa speciale classifica tiene conto solo dei convocati nella nazionale maggiore. Gli impegni saranno tanti, scanditi in questo periodo di sosta dei maggiori campionati. Alla ripresa il Torino scenderà in campo in trasferta, al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Dionisi. Calcio d’inizio in programma lunedì 3 aprile alle 20:45.

La classifica

A guidare la classifica è il Napoli, con 16 giocatori in giro per il mondo. Segue il Milan, con 14 giocatori convocati. Subito sotto, con 13 calciatori, c’è il Torino di Ivan Juric. Questo è motivo di grande orgoglio per la squadra granata. Al quarto posto si trovano Inter e Roma, con 12 convocati a testa. Salernitana quinta (9 giocatori) e Juventus sesta (8 giocatori) a pari merito con l’Atalanta. Infine lo Spezia è nono con 7 convocati e la Fiorentina decima con 6.