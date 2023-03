Il programma dei giocatori del Toro durante la pausa dedicata alle Nazionali: sono 14 i convocati dalle rispettive selezioni

Il campionato si ferma e arriva la pausa dedicata alle Nazionali. Sono 14 i granata che saranno impegnati con le rispettive selezioni. Alessandro Buongiorno e Samuele Ricci sono stati convocati dalla Nazionale Italiana, rispettivamente dalla Nazionale maggiore e dall’Under21. Vanja Milinkovic-Savic, Nemanja Radonjic e Ivan Ilic sono stati convocati dalla Serbia. Nikola Vlasic è stato chiamato dalla sua Croazia che ha fatto benissimo al Mondiale in Qatar e torna in Nazionale Polacca anche Karol Linetty. Come di consueto convocati Ricardo Rodriguez nella Svizzera, Etrit Berisha nell’Albania e Mergim Vojvoda nel Kosovo. Wilfried Singo e Ola Aina voleranno in Africa, per giocare rispettivamnete con Costa d’Avorio e Nigeria. Infine sono stati convocati anche Andreaw Gravillon nella Guadalupa e Gvidas Gineitis nella Lituania. Segue il programma con tutte le partite.

Toro, i giocatori in Nazionale: il programma

Di seguito il programma completo:

Giovedì 23 marzo Ore 20:45 Italia-Inghilterra (Buongiorno) Ore 00:00 Guadalupa-Antigua (Gravillon)

Venerdì 24 marzo Ore 17:00 Nigeria-Guinea (Aina) Ore 20:45 Serbia-Lituania (Milinkovic-Savic, Radonjic, Ilic, Gineitis) Ore 20:45 Repubblica Ceca-Polonia (Linetty) Ore 18:00 Serbia U21-Italia U21 (Ricci) Ore 17:00 Costa d’Avorio-Comore (Singo)

Sabato 25 marzo Ore 18:00 Bielorussia-Svizzera (Rodriguez) Ore 20:45 Croazia-Galles (Vlasic)

Domenica 26 marzo Ore 20:45 Malta-Italia (Buongiorno) Ore 21:00 Cuba-Guadalupa (Gravillon)

Lunedì 27 marzo Ore 18:00 Guinea-Nigeria (Aina) Ore 20:45 Polonia-Albania (Linetty, Berisha) Ore 18:00 Grecia-Lituania (Gineitis) Ore 20:45 Montenegro-Serbia (Milinkovic-Savic, Radonjic, Ilic) Ore 20:00 Italia U21-Ucraina U21 (Ricci)

Martedì 28 marzo Ore 20:45 Svizzera-Israele (Rodriguez) Ore 21:00 Comore-Costa d’Avorio (Singo) Ore 20:45 Turchia-Croazia (Vlasic)