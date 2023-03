Vlasic è tornato titolare in Torino-Napoli: mancano 11 partite e Ivan Juric si aspetta grandi prestazioni da parte sua

Niente da fare per il Torino, che ha perso contro il Napoli capolista nella 27^ giornata di campionato prima della pausa. Una delle poche notizie positive del pomeriggio, è sicuramente il rientro in campo di Nikola Vlasic. Il croato classe 1997 è partito titolare per la prima volta dopo l’infortunio, ed è stato anche uno tra i migliori in campo. Dal Mondiale in poi, prima dei problemi fisici, il numero 16 granata ha perso la condizione di inizio stagione. Ivan Juric ha parlato di lui in conferenza stampa post-partita: “Dopo il Mondiale ha perso la brillantezza, io mi auguro che faccia 11 partite a grandi livelli, gli infortuni a volte arrivano anche perché non stai bene, mi aspetto grandi prestazioni dalla prossima partita”. Il mister si aspetta grandi cose da lui e le potenzialità per fare bene ci sono tutte. La prestazione contro i partenopei deve essere un punto di ripartenza, per tornare ad essere decisivo come nella prima parte di stagione.

La partita contro il Napoli

Contro il Napoli di Luciano Spalletti Vlasic è partito titolare sulla trequarti. Ha giocato sulla destra, a causa dell’infortunio di Miranchuk, affiancato da Radonjic sulla sinistra. Ottimi movimenti e giusta cattiveria in campo, con tante sponde per i compagni. Ha lavorato molto bene un pallone al 22′ del primo tempo: Ricci ha poi calciato in porta, Meret è intervenuto male e sulla ribattuta Sanabria ha centrato il palo con il sinistro. Al minuto numero 85 è stato sostituito, lasciando il posto a Demba Seck. L’infortunio alla coscia ha causato parecchio fastidio al trequartista, che aveva saltato le sfide contro Cremonese, Juventus, Bologna e Lecce. Non era facile rientrare in una partita così, ma le sensazioni sono positive.