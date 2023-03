Le parole di Ivan Juric, allenatore dei granata, dopo la sconfitta del suo Torino per 0-4 contro il Napoli

Ivan Juric, al termine di Torino-Napoli, ha commentato la sconfitta dei suoi per 0-4. Queste le parole del tecnico: “La squadra ha fatto anche ottime cose, peccato non aver fatto gol. Loro ti puniscono e vanno forte, ma ci servirà per il futuro”. Sul Napoli: “La scelta dei giocatori è ottima e giocano bene con Spalletti. Loro reggono l’impatto fisico, ma abbiamo fatto 15/20 minuti su un buon livello”. Sull’attacco: “Dipende contro chi giochi, Kim è uno dei migliori al mondo in questo momento. Peccato per il palo di Sanabria, ma siamo contenti di quello che stiamo facendo con lui”.

Sul primo gol

“Abbiamo regalato il primo gol su fallo laterale, abbiamo creato tanto, ci sono stati tanti momenti dopo la squadra ha fatto cose belle, ho visto cose importanti. Hanno colpito su piazzato, su rigore, in contropiede, in ogni modo. La differenza di qualità è enorme ma la partita poteva girare in modo diverso”.

Sulle scelte di formazione di Gravillon e Linetty

Sulle scelte di formazione: “Djidji ha qualche problema, ho visto meglio Linetty e Ricci in settimana rispetto a Ilic. L’ultima partita di Ivan non mi era piaciuta molto, ho scelto i migliori in quel momento. Nella mia testa c’erano anche i cambi da fare intorno al 60′, l’ho preparata così. Ilic ci ha fatto vedere cosa potrebbe fare, contro la Juventus e il Bologna, ma c’è da migliorare tanto”.

Su Schuurs

“Non sarei netto su Schuurs, ha fatto fatica, sul quarto gol secondo me, non ha fatto bene contro grandissimi giocatori. Parliamo di giocatori fortissimi, personalmente le mie idee sono molto chiare su cosa serve per alzare il livello non solo di Schuurs ma di tanti altri, non so fino a dove possiamo arrivare. Crescerà e lavorerà”.

Su Vlasic

“Dopo il Mondiale ha perso la brillantezza, io mi auguro che faccia 11 partite a grandi livelli, gli infortuni a volte arriva anche perché non stai bene, mi aspetto grandi prestazioni dalla prossima partita”.

Sullo stadio interamente azzurro

“Vedere questo entusiasmo è bello per la città di Napoli però non è bello subire in casa quello che abbiamo subito oggi”, ha detto in merito alla nutrita presenza di tifosi partenopei oggi al Grande Torino.