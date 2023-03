Il centrocampista del Torino fa autocritica: “Non ho giocato benissimo, ho perso troppi palloni”

Deluso dalla propria prestazione e dal risultato Samuele Ricci: “Non c’è moltissimo da dire, potevamo fare meglio, abbiamo perso palloni, non palleggiavamo bene ma c’è da fare i complimenti al Napoli. Se sta vincendo così tante partite un motivo ci sarà”. Non crede il centrocampista che ci sia stata particolare pressione nella settimana che ha preceduto la sfida ai partenopei. “Secondo me a livello personale no, magari in settimana provi delle cose che poi non riescono e questo può farti andare in confusione durante la gara. Dobbiamo capire i momenti della partita e delle volte se serve buttare via la palla anche se certo il mister ci chiede sempre di palleggiare”.

“Posso fare meglio di così”

Sulla prestazione personale: “Non ho fatto benissimo, ho perso qualche pallone di troppo, loro erano molto aggressivi, posso fare molto meglio di così”. Ora come molti compagni raggiungerà la Nazionale, vista la convocazione in Under 21: “Ora ci saranno queste amichevoli con la Nazionale, ci ritroveremo lì per preparare l’Europeo, poi ritornerò al Toro e metterò la testa sul Sassuolo”.