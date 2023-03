È arrivata la sentenza del Tribunale di Torino in merito alle questioni tra società e tifosi riguardanti la stagione 19/20

Dopo tre anni, sembra essere giunta ai titoli di coda la telenovela tra i tifosi e la società granata in merito alla particolare stagione 2019/2020. Risalendo a quell’annata, infatti, va ricordato come a causa dell’emergere della pandemia vennero sospesi per un periodo di tempo tutti gli eventi sportivi in Italia e non, prima di riprendere in modo anomalo. Squadre in campo e spalti vuoti, in tutti gli stadi. Una situazione piuttosto paradossale, soprattutto per coloro che, negli inizi di agosto, avevano acquistato un abbonamento. Gli stessi tifosi in possesso della tessera, infatti, non hanno potuto assistere a tutti i match, richiedendo così di fatto un rimborso alla società. Non essendo stato concesso il rimborso, però, i tifosi hanno deciso di appellarsi al Tribunale di Torino.

La decisione del Tribunale

In questi giorni è arrivata la decisione definitiva del Tribunale di Torino che, con la figura del giudice Guglielmo Rende, ha sentenziato sulla questione. Il Tribunale ha dato ragione ai tifosi granata, chiedendo dunque alla società di rimborsare i propri sostenitori. La questione, però, è tutt’altro che archiviata. Il club ha, infatti, 60 giorni a disposizione per presentare un nuovo ricorso alla Cassazione e, di conseguenza, prolungare la “battaglia”. Continua, dunque, il tira e molla tra società e tifosi.