Sondaggio / L’83% dei lettori di Toro.it non crede al fatto che Cairo comprerà lo stadio Olimpico Grande Torino

“Sarebbe bello acquistare lo stadio Olimpico Grande Torino. Mi farebbe molto piacere“: così il presidente Cairo ha commentato l’idea di rendere lo stadio “Grande Torino” di proprietà del club. I lettori di Toro.it non credono però al fatto che il presidente granata acquisterà lo stadio, come dimostrano i dati del nostro sondaggio: un abbondante 83%, spinto probabilmente da un susseguirsi di situazioni nel corso del tempo, che hanno reso l’ambiente sfiduciato su questi fronti, ha infatti votato che non crede che il presidente granata acquisterà l’impianto. C’è però chi la speranza non l’ha persa e crede invece che lo stadio possa diventare concretamente di proprietà. Il 17% ha infatti votato per il sì.