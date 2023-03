Sondaggio / Il presidente granata negli scorsi giorni è tornato a parlare della possibilità di acquistare lo stadio, secondo voi lo farà?

Negli scorsi giorni il presidente del Torino, Urbano Cairo, è tornato a palesare il proprio interesse all’acquisto dello stadio Olimpico Grande Torino. “Noi al Torino abbiamo un’interlocuzione col sindaco di Torino, Lo Russo, sarebbe bello acquistare lo stadio Olimpico Grande Torino. Mi farebbe molto piacere. Mi piacerebbe investire se ci saranno le giuste condizioni, simili a quelle che ebbe la Juventus quando acquistò il Delle Alpi” ha dichiarato. Non è la prima volta da quando nel 2005 ha acquistato la società granata che Cairo mostra interesse per lo stadio di proprietà ma finora alle parole non sono mai seguiti i fatti. Sarà questa la volta buona? Ve lo chiediamo nel nostro sondaggio: considerando che anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, sin dalla propria campagna elettorale ha parlato della possibilità di cedere lo stadio Olimpico Grande Torino alla società granata, pensate che alla fine Cairo acquisterà lo stadio?

