I risultati del sondaggio parlano chiaro, Nemanja Radonjic è stato il migliore in campo contro il Lecce

Grande vittoria del Torino a Lecce nella 26^ giornata di Serie A. La partita è stata decisa dai gol di Singo al 20′ (assist si Miranchuk) e Sanabria al 23′ (assist di Radonjic). Seconda vittoria di fila per i granata senza subire gol. Come di consueto, Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici chi è stato il migliore in campo. Le scelte erano 6: Radonjic, Sanabria, Schuurs, Gravillon, Singo e Linetty. Nemanja Radonjic ha vinto con il 43% dei voti. Seguono Sanabria con il 25% e Schuurs con il 20%. Chiudono la classifica Gravillon (8%), Singo (4%) e Linetty (1%).