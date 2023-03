Scegli il migliore in campo tra i granata protagonisti a Lecce nella vittoria del lunch match: chi merita di più?

Un Radonjic che mancava da mesi, autore di una prestazione convincente, un Singo che sta dimostrando di essere più in palla rispetto ad inizio stagione. Per non parlare di Schuurs che sorpresa ormai non è: in difesa giganteggia e lo stesso è accaduto col Lecce. Al Via del Mare anche Sanabria continua a confermarsi come uno dei più in forma mentre Gravillon convince alla prima da titolare: ma chi è stato secondo voi il migliore in campo del Toro a Lecce? Scegliete l’opzione che preferite votando nel nostro sondaggio, in fondo a questo articolo o in homepage, sotto la classifica.

Torino, chi è stato il migliore in campo a Lecce? Schuurs

Gravillon

Singo

Linetty

Radonjic

Sanabria