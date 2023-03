Sondaggio / Per la maggior parte dei lettori di Toro.it il migliore in campo contro il Bologna è stato Karol Linetty

Il Toro, dopo la brutta sconfitta rimediata nel derby della Mole, è riuscito immediatamente a rialzare la testa vincendo contro il Bologna. Un’impresa che non è stata per niente facile, anche perché i rossoblù stanno conducendo un campionato davvero importante e batterli non è semplice. Praticamente tutti i granata scesi in campo hanno rimediato una prestazione positiva, ma per i lettori e le lettrici di Toro.it non ci sono dubbi: il migliore in campo è stato Karol Linetty. A votare per lui è stato il 60% dei partecipanti al sondaggio. Al secondo posto Perr Schuurs, che ha ottenuto il 24% del consenso dei votanti. Sul gradino più basso del podio, con l’11% dei voti, troviamo Yann Karamoh. Seguono Antonio Sanabria e Wilfred Singo, rispettivamente con il 4% e l’1% dei voti. Dunque, questa è un’altra testimonianza di quanto ha fatto Linetty contro gli emiliani e non è un caso che Juric, al termine della partita contro i rossoblù, abbia speso parole al miele nei confronti del centrocampista polacco che ovviamente non vuole fermarsi.