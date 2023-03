Sondaggio / Grazie a un gol di Karamoh il Torino è tornato alla vittoria, diteci chi è stato secondo voi il migliore in campo

E’ bastato un gol di Yann Karamoh al Torino per tornare alla vittoria e allo stesso tempo a riavvicinarsi al settimo posto: ora il Bologna e la Juventus sono in classifica solamente a una lunghezza dai granata. A proposito della partita contro i rossoblù, nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: chi è stato secondo voi il migliore in campo nella squadra granata? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio e scegliendo uno tra Perr Schuurs, Wilfried Singo, Karol Linetty, Yann Karamoh e Antonio Sanabria.

Chi è stato il migliore in campo contro il Bologna? Schuurs

Singo

Linetty

Karamoh

Sanabria Guarda i risultati