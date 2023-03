Sondaggio/ I nostri lettori vogliono dare subito un’altra chance al trequartista serbo dopo il caso scoppiato nel derby

“In questi sei mesi vuol dire che non sono riuscito a farlo diventare un gioocatore di calcio“, così Juric commentava la prestazione di Nemanja Radonjic nel post-partita del derby. Parole dure, sopraggiunte dopo la scelta di toglierlo dal campo a soli 14 minuti dal suo ingresso. Il problema? “Ci sono cose che faccio fatica a capire. Secondo me manca completamente di rispetto verso questo gioco. Hai cose da fare e le devi fare. Entri e subito fai cose diverse e vuol dire che non ci sei dentro“. Poco spazio ai dubbi ma alla fine, il serbo è stato graziato e non ha subito provvedimenti da parte del tecnico, che tanto magnanimo di solito non è. Archivata la stracittadina, il Toro si prepara infatit a tornare in campo e per Radonjic potrebbe essere il momento della verità. Abbiamo quindi cheisto ai nostri lettori se darebbero subito un’altra possibilità al trequartista.

Toro, il 44% dei lettori d’accordo con Juric

Fare di necessità virtù quando in ballo c’è tanto è ciò che più preme al popolo granata. L’errore di Radonjic gli è infatti già stato perdonato dal 54% dei votanti, che ha affermato di volerlo in campo contro il Bologna, che sia da titolare o da subentrante. Diverso è invec eil pensiero del restante 44%, che ha optato invece per il no, concordando probabilmente con le parole e i fatti messi in atto da Ivan Juric. L’ultima parola spetta però proprio al croato.