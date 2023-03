Sondaggio / Nessun provvedimento per Radonjic, che si prepara al Bologna: voi lo fareste giocare? Ditecelo votando

È tempo di archiviare e ripartire per il Toro che, dopo il derby, si prepara ora ad affrontare il Bologna. C’è tanto però che ha fatto discutere dopo la stracittadina e tra i crucci principali di Juric resta ben presente Radonjic. “In questi sei mesi vuol dire che non sono riuscito a farlo diventare un gicoatore di calcio“, queste le aprole del tecnico nel post partita. Un fendente dritto e preciso che lascia poco spazio ai dubbi, ma che è rimasto circoscritto a quel contesto. Juric non ha infatti preso provveidmenti verso il trequartista serbo, che potrebbe ripartire dal Bologna, che sia dall’inizioo a gara in corso. Voi lo fareste giocare? Sareste favorevoli a vederlo in campo già contro i rossoblù o no? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggi su Toro.it.

Caso Radonjic: gli dareste subito un'altra possibilità dopo quanto accaduto nel derby? Sì

No Guarda i risultati