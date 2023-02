Sondaggio / Per il 79% dei lettori di Toro.it Chiffi non è l’arbitro giusto per dirigere il derby, per il restante 21% invece sì

Quella di martedì sera per l’arbitro Daniele Chiffi sarà la prima volta che dirigerà il derby della Mole e, senza alcuna ombra di dubbio, non sarà un compito semplice perché considerando il valore che ha una stracittadina gli animi potrebbero scaldarsi da un momento all’altro e magari anche senza motivo. Inoltre, c’è da sottolineare che in passato Chiffi è stato in più di un’occasione al centro di varie polemiche arbitrali e in più di una partita ha commesso degli errori gravi. Per questo nei giorni scorsi abbiamo chiesto ai lettori e alle lettrici di Toro.it se secondo loro il direttore di gara della sezione di Padova è l’arbitro giusto per dirigere il match Juventus-Torino. Per il 79% dei votanti la risposta è stata negativa e quindi per loro Chiffi non è la persona giusta per arbitrare il derby della Mole, mentre per il restante 21% la risposta è sì. Solo dopo martedì sera sapremo chi avrà avuto ragione. Intanto i granata sperano che non ci saranno sorprese per quanto riguarda l’arbitraggio della gara, come è già successo in passato.