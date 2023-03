Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato una breve intervista durante l’evento Passione Gazzetta

Il presidente Cairo, durante l’evento “Passione Gazzetta” ha rilasciato una breve intervista riguardo la stagione del Torino e l’avanzamento delle squadre italiane in Europa. Queste le sue parole: “Sono davvero molto contento perché il calcio italiano sta facendo molto bene. È bene che il calcio italiano, dopo qualche battuta d’arresto, sia tornato in alto. È uno stimolo per noi anche per cercare di imitare queste squadre. Per quanto riguarda il Toro siamo di poco avanti rispetto allo scorso anno. Abbiamo fatto buone partite e ne mancano ancora 11, quindi bisogna vedere come andranno. Saranno 11 finali da giocare, per vedere poi dove ci posizioneremo”.