Nell’ultimo turno di campionato è stato sfiorato il record di presenze allo Stadio Olimpico Grande Torino

Record.. o quasi. Nel corso dell’ultimo turno di campionato prima della sosta per le Nazionali, all’Olimpico Grande Torino è arrivato il Napoli di Luciano Spalletti. Ci si aspettava il pubblico delle grandi occasioni, e così in effetti è stato, ma non per quanto riguarda il Toro. Si è andati molto vicini al sold out, ancora mai registrato fin qui in stagione, considerata la capienza di circa 28.000 posti a sedere. All’Olimpico, infatti, il dato recitava 26.058 persone presenti ad assistere alla grande sfida. Numeri che all’apparenza sembrano essere ottimi, ma che in realtà nascondono molto dietro. A far lievitare e non di poco le cifre, infatti, sono stati i tifosi azzurri che, spinti dall’entusiasmo dato dallo scudetto in processo di arrivo, si sono presentati in più di 15.000 in casa dei granata, sostenendo i propri beniamini. Una situazione surreale, una squadra apparentemente ospite che, invece, si è fatta sentire anche oltre il Po, mettendo in ombra persino la presenza dei tifosi granata. Dall’altro lato, invece, è mancato il sostegno dei padroni di casa soprattutto in una sfida così difficile, e il risultato ne ha risentito.

La top 5 delle gare con più affluenza in stagione

La sfida contro il Napoli, però, può essere quasi considerata come un remake di Torino-Milan, quando il Grande Torino era rivestito di rossonero. Non è dunque la prima volta che i tifosi fanno mancare il proprio sostegno, rendendo quella che di calendario dovrebbe essere una gara in casa in un’ardua “trasferta”. Ecco, infatti, la top 5 delle gare con più affluenza in stagione:

Torino-Milan – 26.133 spettatori Torino-Napoli – 26.058 spettatori Torino-Juventus – 22.269 spettatori Torino-Cremonese – 19.095 spettatori Torino-Bologna – 18.592 spettatori