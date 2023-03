Il difensore olandese ha perso il duello contro l’attaccante nigeriano: con il Napoli il granata è rimandato

Contro il Napoli il Torino si è reso conto che la squadra di Spalletti sta facendo un altro campionato. Uno dei duelli più interessanti della partita è stato quello tra Perr Schuurs e Victor Osimhen. Il nigeriano è in un momento super e il difesore granata ha perso il duello, con il numero 9 che ha segnato due reti. Queste le parole di Ivan Juric: “Schuurs? Di fronte aveva un grande Osimhen”. In una stagione come questa, il difensore avrebbe potuto fare meglio, ma fermare l’attuale capocannoniere della Serie A sarebbe stata comunque un’impresa. Questa partita servirà al Toro per crescere e Schuurs imparerà sicuramente dai suoi errori.

L’analisi della partita

Il primo gol è arrivato dopo nemmeno dieci minuti. Calcio d’angolo battuto da Zielinski e colpo di testa vincente di Osimhen, che ha sovrastato Schuurs. In questo caso il numero 3 del Toro, si è fatto prendere il tempo dall’attaccante partenopeo e non è potuto intervenire. Il rigore che ha portato allo 0-2 è stato causato da Linetty. Lo 0-3 è stato siglato da Osimhen, che ha staccato di testa, libero in area sul secondo palo su assist di Olivera. Il poker del Napoli è arrivato con Ndombelè e Schuurs è coinvolto. Il classe 1999 ha perso il duello di fisico con Osimhen che gli ha sradicato il pallone. Pallone per Kvaratskhelia, che serve in area Ndombelè per la quarta rete azzurra. Non si tratta di una bocciatura vera e propria, ma soltanto di un “rimandato” in pagella per Schuurs. Con le sue doti fisiche e la sua qualità, l’olandese può migliorare ancora e farsi trovare pronto anche contro grandi avversari.