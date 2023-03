Un infortunio ha impedito a Miranchuk di giocare col Napoli, ma il russo potrebbe tornare già alla ripresa

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, Juric ha dovuto fare a meno di uno dei suoi punti fermi. Miranchuk, infatti, è stato costretto a saltare la sfida contro gli azzurri a causa di un infortunio all’adduttore. Infortunio che, avendo escluso lesioni, non risulta essere di grave entità. In questo modo, potrebbe esserci qualche speranza in più di vedere l’ex Atalanta in campo, magari non dal 1′, contro il Sassuolo alla ripresa. Nell’ultimo turno di campionato la sua assenza si è sicuramente fatta sentire, considerando come la zona della trequarti sia la più colpita dalla sfortuna in questo momento. Karamoh era ai box, Vlasic rientrava da un lungo infortunio e Radonjic doveva ancora fare i conti con gli atteggiamenti extracampo; problemi che hanno “costretto” Juric a schierare gli ultimi due, i quali inevitabilmente hanno fatto fatica contro la temibile capolista.

Ora il recupero al Filadelfia

L’allenatore croato, dal canto suo, può però permettersi di vedere il bicchiere mezzo pieno anche in questa situazione. Il problema fisico, infatti, non ha permesso ad Aleksey Miranchuk di rispondere presente alla chiamata del CT russo Karpin per le amichevoli contro Iran e Iraq. Il fantasista, dunque, rimarrà nel capoluogo piemontese per provare a tornare a pieno regime nel minor tempo possibile, lavorando a stretto contatto con lo staff granata che può seguirlo direttamente. E la pausa consentirà probabilmente all’ex Atalanta di saltare solo una partita – lo ha già fatto, appunto, col Napoli – per tentare di essere a disposizione per la sfida del 3 aprile.