Il trequartista russo non sarà a disposizione contro il Napoli a causa di un problema muscolare alla coscia

Tegola dell’ultimo minuto per Ivan Juric in vista del Napoli: Aleksej Miranchuk non potrà essere della partita a causa di un infortunio muscolare alla coscia. In seguito ad alcuni accertamenti è infatti emerso un trauma elongativo dell’adduttore, che verrà monitorato clinicamente e decreterà la prognosi in base alla sua evoluzione. Un problema non da poco per il tecnico granata, che perde così uno dei suoi pezzi pregiati. La pausa Nazionali potrà essere utile per il recupero.