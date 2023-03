Dopo i due clean sheet di fila contro il Bologna e il Lecce Milinkovic-Savic vuole fare bene anche contro il Napoli

Il Toro se vorrà ottenere un risultato positivo contro il Napoli, capolista con 68 punti, dovrà dimostrare grandissima attenzione e dovrà scendere in campo con il coltello tra i denti. Tutti i granata ci tengono molto a fare bene contro i partenopei, provando a regalarsi e regalare ai propri tifosi una grande gioia. Ma se bisogna dirla tutta, c’è un giocatore che ci tiene particolarmente ad ottenere una prestazione positiva ed è Vanja Milinkovic-Savic, dato che contro il Bologna e il Lecce è riuscito a mantenere la porta inviolata. Il portiere granata farà di tutto per cercare di non subire gol anche contro la squadra allenata da Luciano Spalletti. Un obiettivo molto, ma molto complicato, dato che gli azzurri sia in campionato che in Europa stanno dimostrando di giocare un calcio davvero stupendo e di essere una vera e propria “macchina da gol”. In ogni caso bisogna sottolineare che i campani si ritroveranno contro un portiere che sta facendo davvero molto bene, dopo lo scorso anno decisamente più critico, durante il quale aveva avuto un periodo molto buio. Ivan Juric non ha mai smesso di credere nel portiere serbo e ora la scelta dell’ex tecnico dell’Hellas Verona si sta ripagando.

Torino: non è un caso se hai la quinta miglior difesa di tutta la Serie A

Bisogna anche dire che il portiere serbo classe 1997 ha ancora ampi margini di miglioramento. Riuscire a non subire gol da una squadra come il Napoli sarebbe un altro grande passo in avanti nel suo percorso di crescita e aumenterebbe senza alcuna ombra di dubbio l’autostima del portiere ex Spal. Ma non è solo grazie a se stesso se Milinkovic-Savic non ha subito gol nelle ultime due partite, il merito infatti è di tutto il reparto difensivo che è il quinto miglior reparto difensivo di tutta la Serie A. Solo le difese di Napoli, Lazio, Juventus e Roma hanno fatto meglio di quella granata. Il Toro adesso non vuole fermarsi e vuole continuare a sperare di poter raggiungere l’Europa. Anche per questo motivo Milinkovic-Savic è pronto a sfidare Victor Osimhen, capocannoniere del massimo campionato italiano che in passato è già riuscito a segnare al numero 32 granata.