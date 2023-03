Il sindaco di Torino e il presidente della Regione Piemonte erano tra gli spettatori della partita di ieri: sono stati invitati da Cairo

Tra gli spettatori di Torino-Napoli c’erano Alessio Cerci e Gian Piero Ventura, lo chef Antonino Cannavacciuolo, il procuratore di Wilfried Singo e Zambo Anguissa, Maxime Nana, ma c’erano anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. I due politici sono stati invitati direttamente da Urbano Cairo e hanno assistito alla partita da un palco vicino a quello presidenziale. Ma c’è stato anche il tempo per parlare del futuro dell’Olimpico Grande Torino: il proprietario dell’impianto è il Comune di Torino, Cairo negli scorsi giorni ha espresso la volontà di acquistare lo stadio. L’incontro avvenuto durante la partita di ieri è stata l’occasione per il presidente granata per ribadire l’intenzione di acquistare lo stadio (se ci fossero le condizioni per farlo) e per il sindaco per dimostrare la propria disponibilità a intavolare una trattativa.