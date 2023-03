Il presidente granata e il procuratore hanno assistito alla partita vicini in tribuna, poi hanno anche lasciato insieme lo stadio

C’era anche Maxime Nana ieri pomeriggio tra gli oltre 26.000 spettatori di Torino-Napoli. A differenza degli altri, però, il procuratore era ospite di Urbano Cairo, con cui ha assistito alla gara in tribuna e insieme al quale, a bordo della stessa automobile, ha lasciato lo stadio dopo il triplice fischio. Prima però ha avuto modo di salutare i suoi assistiti, Zambo Anguissa da una parte e Wilfried Singo dall’altra. E proprio il futuro di quest’ultimo è stato uno dei motivi della sua visita a Torino, oltre che il tema dei colloqui con Cairo.

Calciomercato Torino: si cerca l’accordo per il rinnovo di Singo

Singo ha ancora un anno di contratto con il Torino e, a prescindere da cosa accadrà nel suo futuro (sia che possa restare in granata, sia che finisca nella lista dei cedibili), la volontà del presidente è quella di trovare al più presto un accordo per il rinnovo del contratto, in modo da poter alzare il più possibile il prezzo nel caso in cui in estate si optasse per una sua cessione. Un po’ come è avvenuto con Gleison Bremer la scorsa estate. Singo è un giocatore che Juric terrebbe volentieri con sé a Torino ma è anche uno di quelli che hanno il maggior mercato ed è per questo che, a fine campionato, eventuali offerte per lui verranno quantomeno prese in considerazione. Ma se dell’eventuale cessione del terzino ivoriano è ancora prematuro per parlarne, non lo è invece per trattare il trovare un accordo per il rinnovo: Cairo lo sa e spera di poter arrivare presto alla fumata bianca.