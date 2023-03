Diramate le formazioni ufficiali di Torino-Napoli: nei granata Buongiorno e Ilic in panchina, Gravillon confermato dall’inizio

Manca meno di un’ora al fischio d’inizio di Torino-Napoli. Le formazioni sono state diramate e ci sono sorprese nel Toro. In difesa Gravillon confermato titolare, Buongiorno in panchina con Rodriguez al suo posto. Sulla sinistra torna a giocare dal primo minuto Vojvoda. In mezzo al campo non c’è Ilic: giocano Ricci e Linetty. Sulla trequarti rientra Vlasic affiancato da Radonjic. Nel Napoli nessuna sorpresa di formazione.

Torino-Napoli: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Djidji, N’Guessan, Buongiorno, Aina, Bayeye, Adopo, Ilic, Gineitis, Seck, Pellegri. All. Juric.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp. Gollini, Bereszynski, Juan Jesus, Ostigard, Mario Rui, Zedadka, Elmas, Ndombelè, Gaetano, Zerbin, Politano, Simeone. All. Spalletti.