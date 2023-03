I convocati di Napoli e Torino in vista della sfida delle 15.00 di domenica 19 marzo: ecco le scelte di Juric e Spalletti

È di nuovo tempo di calcio per il Torino di Juric, che questa volta si prepara ad affrontare il Napoli. Stagioni e obiettivi diversi per le due formazioni, che proveranno a strappare i tre punti. Sono infatti importanti per entrambe: i partenopei vogliono mantenere ampio il distacco con l’Inter, mentre i granata cercano disperatamente di recuperare terreno per le Coppe europee. Sia Juric che Spalletti dovranno però fare i conti con qualche assenza per infortunio.

Torino-Napoli: i convocati di Juric

In attesa di comunicazioni ufficiali

Torino-Napoli: i convocati di Spalletti

Ancora terapie per Demme, che non sarà disponibile, così come Raspadori (che ha svolto del lavoro personalizzato) e Marfella. Ecco i giocatori chiamati da Spalletti:

Portieri: Gollini, Meret, Idasiak

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Simeone.