La probabile formazione del Napoli / Qualche cambio in vista per Luciano Spalletti, che vuole far rifiatare alcuni dei suoi

“Qualcosa si cambia, ma ora non fatemi dire cosa“, così Luciano Spalletti chiude sulle domande riferite alla formazione nella conferenza di presentazione di Torino-Napoli. I partenopei si preparano infatti a scendere in campo tra le mura amiche dei granata per proseguire l’ottimo percorso che li ha portati in vetta alla classifica. Nell’ultimo match prima della pausa, il tecnico apre a qualche cambio, senza stravolgere però il proprio modus operandi. Restano out Demme, Raspadori, e Marfella reduci da qualche problema fisico.

La probabile formazione di Spalletti

Se gli interpreti potrebbero ruotare, lo stesso non si può dire del modulo: confermato il 4-3-3 per gli azzurri, con Meret che torna tra i pali anche in campionato. Sugli esterni, torna Olivera, a riposo in Champions al posto di Mario Rui, assieme a Di Lorenzo sul fronte opposto. Al centro invece Jim ep Rrahmani. Anche a centrocampo c’è una possibile variazione: Elmas al posto di Zielinski . Confermati invece Lobotka e Anguissa. Avanti invece, tutta la potenza di fuoco con Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp. Gollini, Bereszynski, Juan Jesus, Ostigard, Mario Rui, Zedadka, Zielinski, Ndombelè, Gaetano, Zerbin, Politano, Simeone. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Demme, Raspadori, Marfella.