Djidji non è al meglio, se non dovesse farcela al suo posto giocherebbe Gravillon: la probabile formazione del Torino

Martedì, per la prima volta dopo l’infortunio, Nikola Vlasic è tornato ad allenarsi con i propri compagni di squadra e, dall’intensità con cui ha lavorato, era chiaro che contro il Napoli avrebbe avuto spazio. L’infortunio occorso ad Aleksey Miranchuk ha poi dissipato tutti gli eventuali dubbi di Ivan Juric riguardo al schierarlo titolare oppure no: il croato domani sarà regolarmente in campo dal primo minuto e avrà il compito di dare qualità al gioco del Torino.

Torino: dubbi in difesa e a centrocampo per Juric

Qualche certezza in meno Juric ce l’ha invece per quanto riguarda Koffi Djidji: il francese non è al meglio, proverà a stringere i denti per esserci ma se non ce la dovesse fare al suo posto giocherebbe Andreaw Gravillon, proprio come ha fatto settimana scorsa a Lecce. Nessun dubbio invece per quanto riguarda la titolarità di Perr Schuurs di Alessandro Buongiorno, con quest’ultimo che è galvanizzato anche dalla prima convocazione in Nazionale.

A centrocampo, Wilfried Singo sarà confermato sulla fascia destra con Ricardo Rodriguez in vantaggio su Mergim Vojvoda nella corsia opposta. In mezzo al campo è certo di una maglia da titolare Ivan Ilic, con Samuele Ricci e Karol Linetty che si contendono l’altro posto. C’è però anche la possibilità che giochino tutti e due dal primo minuto, con il polacco avanzato sulla trequarti campo al fianco di Vlasic. Linetty è infatti in ballottaggio non solo con Ricci ma anche con Nemanja Radonjic, giocatore che Juric vorrebbe comunque premiare dopo la buona prestazione contro il Lecce. Il terminale offensivo del Torino sarà invece Antonio Sanabria.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, N’Guessan, Aina, Bayeye, Adopo, Linetty, Gineitis, Seck, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lazaro, Karamoh, Miranchuk, Vieira, Zima