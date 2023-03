Pausa dedicata alle Nazionali: da oggi partono gli impegni e i primi a giocare sono Buongiorno e Gravillon

Questo fine settimana niente campionato ma spazio alle Nazionali. Il Torino è la terza squadra in Italia per giocatori convocati con le rispettive selezioni, infatti sono ben 13 i granata in Nazionale (senza contare Ricci nell’Italia U21). A partire da oggi, giovedì 23 marzo, fino a martedì prossimo, i granata in giro per il mondo sarano impegnati in diverse sfide. Ad aprire le danze sono Buongiorno e Gravillon.

Le partite di oggi

Alessandro Buongiorno, convocato nella Nazionale Italiana, sarà impegnato questa sera alle 20:45 in Italia-Inghilterra, sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024, che si giocherà a Napoli. Andreaw Gravillon invece, scenderà in campo con la su Guadalupa alle ore 00:00: la gara è Guadalupa-Antigua, valida per la Concaf Nations League. Seguiranno nei prossimi giorni altre partite.