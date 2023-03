Karamoh sta recuperando dall’infortunio e punta a ritrovare un posto in campo per convincere il Toro a puntare su di lui anche in futuro

Dopo una brutta e pesante sconfitta rimediata contro il Napoli capolista, il Toro sta attraversando la pausa per le nazionali senza 14 giocatori che appunto, sono stati chiamati dalle rispettive nazionali. In questi giorni, in cui i granata comunque hanno già iniziato a mettere nel mirino il match contro il Sassuolo, stanno arrivando delle notizie molto belle e confortanti dall’infermeria granata, infatti sia Aleksey Miranchuk che Yann Karamoh sono sulla via del recupero e, a meno di clamorosi colpi di scena, torneranno arruolabili per l’importante sfida contro i neroverdi guidati da Alessio Dionisi. Partita che Rodriguez e compagni non potranno assolutamente sbagliare se vorranno continuare a inseguire il settimo posto in classifica. Chi vorrà esserci a qualsiasi costo nella partita contro il Sassuolo è proprio Karamoh, che ha accusato un problema fisico proprio sul più bello infatti, il numero 7 del Toro stava vivendo un periodo particolarmente positivo dato che stava collezionando una serie di prestazioni molto positive di cui diverse, quelle contro Udinese, Juventus e Bologna, per essere più precisi, arricchite dalla gioia del gol. Dunque l’attaccante franco-ivoriano vorrà riprendere da dove ha lasciato.

Karamoh: in ballo c’è il suo futuro in granata

Il giocatore classe 1998 sa benissimo che da qui fino alla fine del campionato si giocherà la sua permanenza all’ombra della Mole sponda granata. Per questo vuole tornare a giocare e sfornare ottime prove, oltre a gol che potrebbero risultare decisivi per il Toro per raggiungere l’obiettivo prefissato. Anche se bisogna dire che ci sono già buone possibilità che Karamoh rimanga nel club torinese. L’ultima parola non è stata ancora detta e il fatto che l’attaccante franco-ivoriano dovrà contendersi il posto in campo con Nikola Vlasic, che è rientrato dall’infortunio che lo aveva colpito, con Nemanja Radonjic, che sta facendo bene dopo la tirata d’orecchie post derby, e con Miranchuk che, come detto prima, sta tornando anche lui a disposizione. Ma la concorrenza non spaventa Karamoh che vuole andare dritto verso il raggiungimento del suo traguardo, cioè la permanenza al Toro. Il primo step dovrà essere sicuramente quello di convincere Ivan Juric a dargli spazio contro il Sassuolo.