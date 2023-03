Stando alla classifica che riporta i dati Auditel e gli ascolti tv della Serie A dopo 27 giornate di campionato il Toro è al nono posto

Il maggiore campionato italiano si è fermato per dare spazio alle nazionali e quella che è in corso è l’ultima pausa prima del rush finale. Allora si possono già iniziare a fare, senza troppa fretta e in maniera un po’ più accurata, i primi bilanci. Per questo motivo il sito Calcio&Finanza ha riportato la classifica degli ascolti registrati da parte delle 20 squadre di Serie A dopo le prime 27 giornate di campionato. Al primo posto si trova la Juventus. Il club bianconero è l’unico che sulla piattaforma streaming ha superato la quota di 30 milioni di spettatori, per una media di più di 1,2 milioni di spettatori a match. Al secondo posto si trova l’Inter, mentre sul gradino più basso del podio si posiziona l’altra squadra milanese e cioè il Milan. Il Toro di Ivan Juric invece, si trova al nono posto posto in classifica e dunque nella top ten. Il club granata fin qui ha registrato una media di 436 259 spettatori a partita. L’obiettivo del Toro sarà quello di scalare anche questa classifica attraverso prestazioni e risultati positivi nelle 11 partite che rimangono prima della fine della stagione, a partire dalla sfida contro il Sassuolo.

Serie A, la classifica degli ascolti dopo 27 giornate di campionato

Ecco di seguito la classifica completa:

1 – Juventus: 34.999.768 (media 1.296.288)

2 – Milan: 29.198.532 (media 1.081.427)

3 – Inter: 26.867.406 (media 995.089)

4 – Roma: 25.201.512 (media 933.389)

5 – Napoli: 25.174.927 (media 932.405)

6 – Lazio: 16.586.288 (media 614.307)

7 – Atalanta: 14.242.465 (media 527.499)

8 – Fiorentina: 12.364.351 (media 457.939)

9 – Torino: 11.778.982 (media 436.259)

10 – Sampdoria: 10.928.577 (media 404.762)

11 – Sassuolo: 10.557.857 (media 391.032)

12 – Udinese: 10.288.246 (media 381.046)

13 – Cremonese: 9.901.097 (media 366.707)

14 – Monza: 9.724.890 (media 360.181)

15 – Lecce: 9.683.518 (media 358.649)

16 – Bologna: 9.561.562 (media 354.132)

17 – Salernitana: 9.460.704 (media 350.396)

18 – Spezia: 8.780.712 (media 325.212)

19 – Verona: 8.633.022 (media 319.742)

20 – Empoli: 8.230.390 (media 304.829)