Gravillon nel match della sua Guadalupa contro l’Antigua e Barbuda è rimasto in campo per tutta la partita

Continuano gli impegni dei ben 14 giocatori del Toro che sono stati convocati dalle rispettive nazionali e che attualmente si trovano in giro per il mondo. Dunque sono davvero tanti i granata in nazionale e pensare che se Aleksey Miranchuk non fosse infortunato anche lui sarebbe impegnato con la sua nazionale. Ieri tra i giocatori di Ivan Juric che sono scesi in campo c’è stato Andreaw Gravillon che con la sua Guadalupa ha affrontato l’Antigua e Barbuda nella penultima giornata del gruppo A della League B della Nations League CONCACAF. A sorpresa la Guadalupa, che sulla carta partiva sicuramente favorita, è stata battuta in casa con il risultato di 0-1. A regalare la vittoria all’Antigua e Barbuda è stata la rete messa a segno da Ashley Nathaniel-George al 57’ minuto di gioco.

Gravillon ha sfiorato il gol

Gravillon è stato schierato titolare, così da raccogliere la sua quinta presenza in nazionale, e ha giocato come braccetto di destra nel 3-4-3 della Guadalupa. Il numero 5 del Toro è rimasto in campo per tutta la partita e ha sfiorato per due volte la gioia del gol. La prima, nella prima frazione di gioco, con un colpo di testa con il quale non ha centrato la porta. Mentre nel secondo tempo ha calciato una punizione da 30 metri dove però il portiere dell’Antigua e Barbuda non ha avuto troppi problemi nel recuperare il pallone. Nel complesso Gravillon ha rimediato una prestazione positiva e adesso si appresta ad affrontare, domenica 26 marzo, il Cuba.