Il difensore campano ha svelato un clamoroso retroscena di mercato che risale a qualche anno fa, durante il suo periodo al Toro

Armando Izzo, attualmente in forza al Monza ma di proprietà del Toro, sta passando un periodo tranquillo ma a fine stagione dovrà sedersi a un tavolo con il club granata per parlare del proprio futuro. In attesa di quel momento, il difensore ex Genoa è stato ospite del canale YouTube “Cronache di Spogliatoio” e ha rivelato un importante retroscena di mercato. Izzo ha dichiarato: “L’anno che ho rinnovato col Torino, dopo aver centrato l’Europa,h il mio ex procuratore ed il presidente Cairo mi dicevano che c’erano l’Arsenal e l’Inter di Conte. Io provavo qualcosa per il Toro, credevo nel progetto e sono rimasto un altro anno. Io quell’anno ho fatto sei gol e non vedevo nessuna squadra. E mi chiedevo: ‘Com’è possibile che non ci sia nessuna squadra?’ Poi dopo due anni Bremer, con 4 gol e arrivando decimo va alla Juventus. Il mio sogno era andare all’Inter, non sono mai riuscito”. Svelando così quello che è il suo grande rimpianto, ovvero quello di non essere riuscito ad approdare all’Inter.

Armando Izzo