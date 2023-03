Andreaw Gravillon è stato l’unico calciatore del Torino, tra quelli impegnati con le varie nazionali, a scendere in campo ieri

La Guadalupa ieri sera ha giocato contro Cuba nella CONCACAF Nations League B venendo sconfitta per 1-0. Tra i protagonisti della partita c’è stato anche Andreaw Gravillon. Il difensore del Torino non è sceso in campo dal primo minuto ma è entrato solamente a partita in corso al 14′ del secondo tempo: per lui una mezz’ora di gioco con il risultato già di 1-0 per la nazionale cubana (rete di Matos nel recupero del primo tempo).