Granata in Nazionale / Tanti i calciatori del Torino impegnato quest’oggi: Aina e Gineitis i primi due a scendere in campo

Ola Aina e Gvidias Gineitis saranno i primi due calciatori del Torino a scendere in campo quest’oggi con le proprie nazionali: il terzino sarà impegnato con la sua Nigeria contro la Guinea, nella qualificazioni alla Coppa d’Africa, il centrocampista affronterà invece in amichevole al Grecia con la sua Lituania. Entrambe le partite inizieranno alle ore 18.

Samuele Ricci in campo con l’Under 21

Alle 20 è invece previsto il calcio d’inizio di Italia-Ucraina Under 21 e tra gli azzurri impegnati nella partita c’è anche Samuele Ricci, pilastro del centrocampo del Torino ma anche di quella della nazionale Under 21. Alle 20.45 invece la Polonia di Karol Linetty affrontare l’Albania di Etrit Berisha in quello che è un vero e proprio derby tra calciatori del Torino: la partita è valida per le qualificazioni all’Europeo. Sempre per le qualificazione all’Europeo, la Serbia questa sera sarà di scena sul campo del Montenegro. Tre i granata impiegati in questa partita: Vanja Milinkovic-Savic, Nemanja Radonjic e Ivan Ilic.