Al Monza Izzo sembra rivivere i fasti della propria carriera, dopo le ultime annate in granata: possibile un prolungamento del prestito?

Armando Izzo è un altro dei giocatori prestati dal Toro a essere rimasto in Serie A, insieme a Verdi e il giovane Ilkhan. Il centrale napoletano ha lasciato i granata dopo 4 stagioni condite da alti e bassi. Nelle prime due è riuscito a imporsi superando anche le aspettative dei tifosi; nelle ultime, invece, il rendimento è calato a tal punto che Juric lo ha relegato in panchina, spingendo il 31enne a chiedere la cessione. Richiesta accontentata, ma solo in parte. Izzo, infatti, è stato ceduto al Monza, ma solo in prestito secco. Prestito che, però, può essere prolungato visto il rendimento del calciatore e, soprattutto, la volontà del club brianzolo di non perderlo.

L’avventura al Monza

Come detto, Izzo sta vivendo una grande stagione. Dopo un inizio davvero difficile, con la squadra che non riusciva a fare punti e lui che giocava davvero poco, il punto di svolta è stato segnato contro la Juventus. Nell’andata contro i bianconeri, infatti, il difensore ha giocato una partita da difensore vecchio stile, punzecchiando per gran parte del tempo giocatori come Dusan Vlahovic o Angel Di Maria, facendo addirittura espellere quest’ultimo. Espulsione che, poi, ha contribuito anche a trovare la prima storica vittoria in A dei lombardi. Da lì, Palladino lo ha premiato e non lo ha più tolto dal campo, facendo di lui un imprescindibile. Il difensore, adesso, viene addirittura da 15 partite consecutive da titolare, nel mezzo delle quali è riuscito anche a trovare un gol e un assist. Numeri e dati che hanno aiutato il Monza a risalire la classifica. Sembra dunque difficile che Galliani possa rinunciare alle sue doti e qualità, quindi si potrebbe arrivare a trattare con il Toro. Stavolta per l’acquisto a titolo definitivo.