Granata in Nazionale / Oggi in campo gli ultimi tre giocatori granata impegnati con le rispettive selezioni

Terminano oggi gli impegni dei giocatori granata in Nazionale. Sono stati sette giorni ricchi di partite in cui tanti calciatori del Toro si sono messi in mostra. Dopo i sei in campo nella giornata di ieri, oggi tocca agli ultimi. Si parte alle 20:45 con due sfide delle qualificazioni ai Campionati Europei in Germania del 2024. La Svizzera di Ricardo Rodriguez ospiterà l’Israele nella seconda giornata del girone I. Vlasic e la sua Croazia, invece, faranno visita alla Turchia. Per quanto riguarda le qualificazioni alla Coppa d’Africa, invece, Singo e la Costa d’Avorio saranno impegnati contro le Comore alle 21:00.

Il programma di oggi, martedì 28 marzo

20:45 – Svizzera-Israele (Rodriguez)

20:45 – Turchia-Croazia (Vlasic)

21:00 – Comore-Costa d’Avorio (Singo)