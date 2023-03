Per i due difensori granata un pomeriggio con i tifosi all’insegna di foto e autografi al Torino FC Store di fronte allo stadio

Dopo due giorni di relax concessi da Ivan Juric, il Toro ha ripreso gli allenamenti quest’oggi, martedì 28 marzo, per continuare a preparare la partita contro il Sassuolo. Match nel quale i granata cercheranno in tutti i modi di conquistare un risultato positivo, in modo da rialzare la testa dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli. E dopo la mattinata trascorsa a faticare sul campo del Filadelfia, Koffi Djidji e Perr Schuurs hanno trascorso un pomeriggio diverso dal solito in quanto a partire dalle 15:30 sono stati ospiti del Torino FC Store di Corso Agnelli. Qui hanno potuto incontrare diversi tifosi granata, fare foto e autografare magliette, sciarpe e cartoline.