Sono stati valutati i bilanci della Cairo Communication relativi all’anno 2022: utile per il gruppo di Cairo

Con una nota sono stati messi in chiaro i bilanci della Cairo Communication, gruppo di cui Cairo è azionista e presidente, relativi all’anno 2022. Per quanto riguarda i dividendi distribuiti verranno proposti al CdA dei dividendi di 0,14 per azione. Cairo, essendo possessore di 74.300.818 azioni al termine dell’annata, dovrebbe incassare circa 10,4 milioni di euro. Gli utili del patron del Torino, in particolare, sono riferiti al settore editoriale periodici (Cairo editore), il quale ha venduto poco più di un milione di copie nell’intervallo gennaio-dicembre 2022.