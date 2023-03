Il difensore napoletano ha rilasciato delle dichiarazioni su Juric che non possono passare inosservate e ha detto di trovarsi bene al Monza

Armando Izzo sta facendo molto bene al Monza, dopo un inizio di stagione non buono dato che il club brianzolo faticava a raccogliere punti e il difensore classe 1992 faticava a trovare spazio in campo. Izzo dunque è stato bravo a non abbattersi e a non mollare e per questo è stato premiato, tanto che è uno dei punti di riferimento all’interno della squadra allenata da Raffaele Palladino. Ma il suo futuro è incerto, dato che il suo cartellino è ancora di proprietà del Toro. In attesa di scoprire quello che succederà dopo la fine del campionato, il difensore ex Genoa in esclusiva ai microfoni di Sportitalia ha rilasciato alcune dichiarazioni che sicuramente faranno rumore dato che Izzo si è detto deluso da Ivan Juric. Queste le parole del giocatore biancorosso: “Mi è dispiaciuto andare via dal Toro così. Ho dato sempre tutto per la maglia, non mi aspettavo questo comportamento da parte di Juric. Lo accetto e basta, io faccio il professionista. Ora sono a Monza, sono felicissimo, non vedo l’ora di combattere per questa maglia. Ho trovato davvero un ambiente bellissimo”.