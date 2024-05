Giornata di festa al Filadelfia, al termine dell’allenamento: Zanos Savva e Alessandro Dellavalle hanno portato dei pasticcini

Le tradizioni sono state rispettate, come nei campi di provincia. Zanos Savva e Alessandro Dellavalle, domenica hanno esordito in Serie A con la Prima Squadra. Savva ha pure segnato. Oggi, al termine dell’allenamento, i due hanno portato dei pasticcini al Filadelfia per festeggiare. Come si vede dal video qui sotto, la squadra l’ha presa molto bene. Buongiorno in particolare, si è complimentato con entrambi. I due, classe 2005 e 2004, sono sempre più integrati nella rosa di Juric per questo finale di stagione.

Una giornata indimenticabile

Per entrambi, quello del Bentegodi è stato un pomeriggio indimenticabile. Savva è entrato in campo al minuto numero 70, al posto di Bellanova. 7 minuti dopo, al 77′ ha segnato su assist di Lazaro: un esordio mica male. Dellavalle invece, ha esordito al 76′, prendendo il posto di Masina. Il gol di Pellegri è arrivato grazie ad un altro assist di Lazaro. Il numero 20 è stato servito da Dellavalle, che con un grande lancio ha cambiato il gioco.

I complimenti

Juric ha detto: “Giustamente siamo andati in svantaggio e poi sono entrati ragazzi che hanno dato slancio. Savva che entra e segna deve essere una lezione di vita per tutti. Eravamo vuoti, è stata una settimana pressante per tutti. Poi due ragazzini sono entrati e hanno dato la scossa. Abbiamo buttato gente dentro che in questo momento ci garantisce entusiasmo e voglia. Savva e Dellavalle mi sono piaciuti tantissimo, bravi”. Anche il presidente Cairo non è stato da meno: “Hanno dimostrato di avere molta voglia, un grande spirito e tanto impegno. Io sono molto contento dell’esordio sia di Savva che di Dellavalle. Mi fa molto piacere che dopo molti allenamenti con la prima squadra, mister Juric abbia dato loro fiducia”